انطلاق بطولة رئيس الدولة للسباحة اليوم بالحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، ينظم النادي اليوم منافسات بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والعمومي على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون مع بلدية أبوظبي واتحاد الإمارات للسباحة.

وتأتي هذه البطولة لتكون من أهم بطولات السباحة على مدار الموسم، حيث تم اختيار هذا التوقيت لإقامة المنافسات لكي يتوافق ويتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين.

من ناحيته أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي، أن إقامة المناسبة في هذا التوقيت جاءت لكي تتوافق مع الاحتفالات التي تعم أرجاء الدولة، وقال: اختيار الأول من ديسمبر، انطلاقا وإيمانا منا بأهمية بدور النادي في المشاركة الوطنية والفعالة ضمن هذه المناسبة. وأوضح محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الأهمية الكبيرة لبطولات السباحة والمكاسب التي ستتحقق من خلالها، حيث قال: تعد هذه البطولة فرصة لمختلف السباحين للاحتكاك وتوفير الفرصة لدخول المسابقات الكبرى، حيث إنها ستكون إعداداً وتهيئة للمتسابقين لخوض المنافسات العالمية لاحقاً.

ووصل عدد السباحين المسجلين في البطولة حتى الآن لأكثر من 150 سباحا، حيث يمثل المشاركون مختلف الأندية في الدولة مع تعدد للجنسيات المشاركة، وأغلبية لأبناء الإمارات، وتم تقسيم المنافسة إلى أربع فئات مختلفة هي: فئة 12 سنة وستقطع 3 كيلومترات، فئة 13 و14 سنة وستقطع 4 كيلومترات، فئة 15 و16 سنة وستقطع 6 كيلومترات، وفئة العمومي وستقطع 8 كيلومترات. وستنطلق المنافسة في تمام التاسعة صباحا على كاسر الأمواج، حيث من المتوقع أن يستمر السباق حتى الثالثة ظهرا، ويعقب ذلك تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة.