سالم عبد الرحمن ينفرد بصدارة «شطرنجية العرب»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تمكن لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن من الانفراد بصدارة البطولة العربية الفردية للشطرنج على كأس زايد، المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

وتصدر سالم عبدالرحمن البطولة بعدما حصد العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة، فيما تقاسم 5 لاعبين المركز الثاني هم المصري أحمد عدلي والمغربي محمد تيسير والجزائري بلال بالحسيني والمغربي هشام حمدوش واليمني بشير القديمي، وجاء 7 لاعبين في المركز الثالث برصيد نقطتين، وقد نجح سالم عبدالرحمن في الفوز على أحمد الخطيب في الجولة الثانية وتفوق على زميله سعيد إسحاق في الجولة الثالثة.

أما عن بقية نتائج لاعبينا، على مستوى الرجال، فقد تراجع سعيد إسحاق بعدما حقق نقطتين في 3 جولات، حيث فاز في الجولة الثانية على زميله علي عبدالعزيز، وخسر أمام سالم في الجولة الثالثة، ولم يسجل عمران الحوسني وعلي عبدالعزيز سوى نقطة واحدة من 3 جولات.

مواجهات الكبار

وتشهد الجولة الرابعة مواجهات الكبار، حيث يلتقي سالم عبدالرحمن مع المصري أحمد عدلي على الطاولة الأولى في قمة مبكرة، خاصة أن كلا اللاعبين مرشح للفوز باللقب، فيما يلتقي المغربي هشام حمدوش مع اليمني بشير القديمي والجزائري بلال بالحسيني مع محمد تيسير وسعيد إسحاق مع أحمد الخطيب، وسلطان إبراهيم مع علي المجبري وعمران الحوسني مع سالم المشيخي وعلي عبدالعزيز مع عصام الجندي.

وتقاسمت المصرية شروق وفا والجزائرية أمينة مزيود قمة مسابقة السيدات، حيث حصلت كلتا اللاعبتين على العلامة الكاملة في 3 جولات برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثاني جاءت المصرية شاهندة وفا والأردنية بشرة الشعيبي، وجاءت 7 لاعبات في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تراجعت نتائج لاعباتنا، حيث سجلت عوشة الشامسي نقطتين في 3 جولات وهي أفضل النتائج على مستوى منتخب السيدات وجاءت بعدها ياسمين علي 1.5 نقطة فقط فيما حققت روضة السركال فوزا واحدا في 3 جولات، فيما سجلت عائشة سرحان المعيني نقطة واحدة وهي نفس رصيد مريم عيسى، ثم وديمة الكلباني نصف نقطة، من تعادل وحيد وخسارتين.

الجولة الرابعة

وتلتقي في الجولة الرابعة شروق وفا مع أمينة مزيود على الطاولة الأولى، وشاهندة وفا مع رزان الشعيبي وصابرينا الأطرش مع بشرى الشعيبي ولاعبتنا عوشة الشامسي مع أميرة حمزة، وتلتقي لاعبتنا روضة السركال مع زميلتها ياسمين علي.

وأكد مهدي عبدالرحيم مدير البطولة أن المنافسات جاءت قوية بفضل مشاركة كبار اللاعبين واللاعبات في الوطن العربي وأنه لا توجد شكاوى من أي لاعب أو وفد من الوفود المشاركة، حيث تقام الجولات وسط تجمع عربي مميز، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بتجهيز احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة بقاعة نادي دبي للشطرنج بمشاركة جميع الوفود العربية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات قبل بدء المنافسات.

وأشار إلى أن دورة الحكام العرب مساء اليوم السبت، بقاعة فندق دبليو ماريوت، بمشاركة 20 دارساً من مختلف الدول العربية، وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر الجاري، وسيتم توزيع الشهادات على المشاركين في نهاية الدورة

انطلاقة

تنطلق صباح اليوم بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك بقاعة فندق دبيليو ماريوت حمر عين، حيث ستقام 3 جولات على أن تستكمل غدا الأحد بقية الجولات حتى نهايتها.