منتخباتنا تضع اللمسات الأخيرة قبل «خليجية الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تضع منتخبات الغولف الإماراتي الأربعة؛ الرجال والشباب والناشئون والفتيات، اللمسات الأخيرة، قبيل استحقاق مشاركاتها في البطولة الخليجية التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من الثامن، وحتى الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي.

وتواصل المنتخبات الأربعة جداول تدريباتها اليومية المكثفة، والمقامة على ملاعب مختلفة من أندية الدولة، تتيح للاعبين واللاعبات التأقلم على تحديات متنوعة تفرضها التضاريس المختلفة للملاعب، سواء على صعيد الضربات الطويلة باتجاه مسالك الحفر، أو على صعيد الضربات القصيرة باتجاه الحفر.

وتغادر بعثة المنتخبات إلى سلطنة عمان الشقيقة في الثامن من الشهر الحالي، في بعثة يترأسها خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب المدرب التونسي سمير الولاني، و13 لاعباً من فرق الرجال والشباب والناشئين و3 لاعبات.

خطة هادفة

وتمثل مرحلة الإعداد الحالية الختامية للمنتخبات الأربعة، سواء على صعيد التجمعات الدورية المنتظمة التي استهلت منذ نهاية الموسم الماضي في شهر مايو من العام الحالي، على صعيد منتخب الرجال بمشاركة العديد من لاعبيه في البطولات الآسيوية وآخرها البطولة العربية 38 في تونس.

أو على صعيد الدفع بالنجوم الشابة ومن كلا الجنسين للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية في اندونيسيا سبتمبر الماضي، أو في الظهور التاريخي الأول للغولف الإماراتي في أولمبياد الشباب، وآخرها المشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين والفتيات في المغرب.