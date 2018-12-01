صقر القاسمي يفتتح قاعة عبد الله الشرهان بنادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

افتتح الشيخ صقر بن سعود القاسمي قاعة عبد الله علي الشرهان في نادي الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 47 حيث رعى سموه حفل تدشين القاعة الحديثة متعددة الأغراض داخل النادي.

حضر حفل التدشين محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، ويوسف عبد الله علي الشرهان نجل عبد الله الشرهان، والمهندس راشد العبدولي الذي أشرف على بناء القاعة، وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأفراد المجتمع خلال احتفال النادي باليوم الوطني.

وقد تجول الشيخ صقر بن سعود القاسمي بعد قص الشريط التقليدي والحضور على مرافق القاعة، التي شيدت انطلاقاً من الدور نحو الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع. وأكد الشيخ صقر في كلمة بهذه المناسبة على أهمية التعاون بين كافة قطاعات المجتمع، وأثنى على دعم عبد الله الشرهان الكبير وتشييده لهذه القاعة التي ستقدم خدماتها للمجتمع.