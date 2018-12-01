تورونتو يحسم قمة دوري محترفي السلة الأميركي

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

حسم تورونتو رابتورز، صاحب أفضل رصيد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، القمة مع حامل لقب الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز بفوز صعب بعد التمديد، رغم تسجيل لاعب الأخير كيفن دورانت 51 نقطة.

وفي أول مباراة هذا الموسم بين الفريقين اللذين يتوقع العديد من المحللين أن يكونا على الموعد في الدور النهائي، تفوق تورونتو على ضيفه غولدن ستايت بنتيجة 131-128 بعد التمديد، ليعزز سجله الأفضل بين فرق الدوري، ويحقق فوزه السابع توالياً. وحقق تورونتو فوزه الأول على غولدن ستايت منذ مارس 2014، في مباراة خرج منها دورانت الأفضل على الصعيد الفردي، بين تفوق نجم تورونتو كاوهي لينارد بالنتيجة النهائية لصالح فريقه.