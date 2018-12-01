مسيرة دراجات نارية بالفجيرة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ينظم فريق ستروم بايكرز للدراجات النارية وفريق بروذر هود تيم، مسيرة وطنية للدراجات النارية المزينة بألوان علم الاتحاد، وذلك غداً وبعد غدٍ برعاية من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وستكون نقطة انطلاق المسيرة من سارية العلم عند مدخل إمارة الفجيرة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً وصولا إلى موقع الحفل في مركز الفجيرة للمعارض. وسيرافق ذلك مسابقة لأجمل دراجة تحمل زينة اليوم الوطني وألعاب سيرك، فضلا عن السحب على جوائز للجمهور والكثير من الفعاليات الوطنية والمفاجآت الخاصة بالمناسبة.

وأعرب سلطان جميع مدير مركز الفجيرة للمعارض أن غرفة الفجيرة ممثلة بمركز الفجيرة للمعارض تحرص على المشاركة ودعم الاحتفال باليوم الوطني، للتعبير عن حب الوطن والقيادة الرشيدة، مضيفاً: «إننا قد هيأنا كل ما من شأنه إبراز جهود المنظمين للمسيرة بأفضل صورة ممكنة».

وقد عبر المشاركون في المسيرة من مختلف دول الخليج العربي والبالغ عددهم 500 دراج عن اعتزازهم بهذه المناسبة الغالية على كل الشعب الإماراتي ومن يعيش على الأرض المعطاء، وقالوا: إنها مناسبة عزيزة وغالية أن نشارك في هذه المسيرة التي ابتهج فيها الجميع للتعبير عن فرحتهم في هذه المسيرة التي تعم فيها أفراح هذا الخليج الغالي.