«تراث الإمارات» يطلق قوارب التجديف الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات وبمناسبة احتفالات النادي باليوم الوطني، ينظم النادي الأحد المقبل في مياه كاسر الأمواج أمام منصة التتويج في القرية التراثية، سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، بمشاركة متوقعة لأكثر من ستين قارباً على متنها نحو 1100 بحار ونوخذة من إمارات الدولة كافة.

وسيتم عقد الاجتماع التنويري للسباق اليوم في مسرح إدارة الأنشطة بحضور لجنة النواخذة والمسؤولين في قسم السباقات البحرية في النادي، والنواخذة وعدد كبير من البحارة المشاركين في السباق، حيث ستجري خلال الاجتماع عمليات القرعة على خط البداية. فيما يسبق السباق بيوم واحد سباق بحري تراثي آخر، إذ ستشهد مياه الكاسر يوم السبت سباقا للبوانيش التراثية (فريس).

ويُعد سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً سباق الأجيال، إذ يتميز بأنه يجمع بين عمالقة التجديف من المخضرمين وبين البحارة الشباب، ويأتي في ضوء توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بضرورة المحافظة على تراثنا البحري، والحفاظ على مفردات وتقاليد رياضة التجديف، وإنعاشها كواحدة من أجمل الرياضات المحببة لدى بحارة الإمارات، والعمل على تواصلها وتوارثها عبر الأجيال.