«أبوظبي الرياضي».. فقرات تراثية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي احتفالية بمقره بمدينة زايد الرياضية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، والتي شهدت العديد من الفقرات التراثية والوطنية، اعتزازا وفخرا بالمناسبة الغالية التي تعاصرها الدولة بمنجزات كبيرة في شتى المجالات والقطاعات. شهد الاحتفالية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة موظفي وموظفات مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهته، هنأ عارف العواني، القيادة الحكيمة وشعب الإمارات بمناسبة احتفالات دولتنا الحبيبة بذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لتأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي نجدد من خلالها الولاء والانتماء لوطننا الحبيب وقيادتنا الرشيدة.