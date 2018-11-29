مسيرة وطنية حاشدة بنادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

نظم نادي الإمارات الثقافي الرياضي مسيرة وطنية في نادي الإمارات، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصلت الفعاليات التي تمتد لمدة 7 أيام حيث يحمل كل يوم من أيام الفعاليات اسم إمارة من إمارات الدولة السبع، إشارةً إلى روح الوحدة والتضامن للشعب الإماراتي.

وتضمن اليوم الخامس الذي حمل اسم إمارة أم القيوين تحت شعار (أم القيوين الخير)، تقدم المسيرة محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي وفاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من موظفي ومنتسبي النادي واللاعبين بمشاركة حاشدة من عدة جهات ودوائر ومؤسسات بالإمارة، مثل مفوضية كشافة رأس الخيمة والشرطة المجتمعية والدائرة الاقتصادية ونادي الفتيات للشطرنج ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية وفريق الشرطة النسائي بشرطة رأس الخيمة برئاسة الملازم أول موزة الخابوري.

وانطلقت المسيرة من داخل النادي حتى سارية العلم، وقد رفع المشاركون علم دولة الإمارات الذي تم توزيعه قبيل انطلاق المسيرة، بالإضافة إلى توزيع الشالات والهدايا الوطنية مع تنفيذ عدد من اللوحات الفنية.