الهيئة العامة للرياضــة تحتفي باليوم الوطني الـ47

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت الهيئة العامة للرياضة بالذكرى الـ 47 لليوم الوطني لقيام الاتحاد بمقرها في دبي، بحضور عبدالعزيز النومان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وسعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وعبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، ونخبة من رؤساء الاتحادات واللجان وأعضاء مجالس الرياضة والإدارات وكافة العاملين والعاملات بالهيئة، جاء الاحتفال حاشداً، حيث حرصت الهيئة على الإعداد له بما يليق بمكانة المناسبة في قلوب كل أبناء الإمارات والمقيمين من خلال برنامج حافل بالفقرات التي تعكس مكانة الذكرى.

من جانبه، رفع سعيد عبدالغفار أمين عام الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 47 لقيام اتحادنا المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظهم ويديم عزهم.

طريقة عصرية

وقال الأمين العام إن هذه الذكرى العظيمة التي نسعد ونفخر باحتفالنا بها اليوم والتي تتزامن مع عام زايد والاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تعيد لنا ذكرى الرعيل الأول الذي بذل جهودا جبارة لوضع اللبنة الأولى لقيام الاتحاد، هذا الرعيل الذي سيظل يذكره التاريخ بعد أن حفر اسمه بأحرف من نور بقيادة طيب الذكر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما الله.

كما أشاد أمين عام الهيئة، بجملة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارات، كتلك المنشآت الرياضية الحديثة التي صممت بطريقة عصرية، في أغلب مدن ومناطق الدولة، لتسطر لإماراتنا الحبيبة عنواناً فريداً، من خلال أبنائنا ومنتخباتنا وأنديتنا، على ساحات المنافسة الإقليمية والعربية، القارية والدولية، محققة بذلك إنجازات مشرفة نالت تقدير واحترام العالم أجمع بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم لا متناه من قيادتنا الرشيدة وستستمر بإذن الله بكل ثقة وأمل.

مكانة عزيزة

بدوره، رفع عبدالمحسن فهد الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية، مشيداً بمكانتها العزيزة على قلوب الإماراتيين والقاطنين على أرض الإمارات.

توجيهات سامية

من جهته، رفع خالد عيسى المدفع - الأمين العام المساعد للهيئة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات الهيئة- أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 47 لقيام اتحاد الإمارات. وقال المدفع رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالات: إننا حرصنا هذا العام في احتفالاتنا على وضع فقرات لها منهجية خاصة في عملها وأهدافها تستمد قوتها من توجيهات القيادة الرشيدة.

مكتب الفجيرة

على جانب أخر، نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، احتفالاً رائعاً باليوم الوطني الـ47 للدولة تحت شعار «هذا زايد.. وهذه الإمارات» تضمن رسالة الوفاء والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة للدولة وتجديد العهد لقائد مسيرة الاتحاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدأت الاحتفالية في مجمع زايد الرياضي بالسلام الوطني ثم ألقى عبدالعزيز بوهندي، مدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية، كلمة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكل شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يحفظ اتحادنا ويزيده قوة وأضاف: الإمارات تقف اليوم قيادة وشعباً وقفة عز وإجلال احتفاءً بهذا اليوم الذي شهد مولد دولة الاتحاد التي نفخر بها جميعاً. شهد الاحتفالية عبد العزيز سيف الأفخم عضو جمعية بيوت الشباب، محمد ناصر رئيس قسم الأنشطة الرياضية، يوسف عبدالله مدير الفريق الأول بنادي الفجيرة والدكتور محمد عبد الله مدير المنطقة الطبية بالفجيرة .