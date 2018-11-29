«المواي تاي» تشارك في الاحتفالات

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

شاركت إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج صباح أمس في احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ47 التي نظمتها مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي ضمن مبادرة عام زايد وتحت شعار (عاش اتحادنا)، وذلك ابتهاجاً بتلك المناسبة الوطنية الغالية، شهد الحفل العديد من الفقرات التي قدمها أبطال الإمارات في اللعبة. من جانبه، قال عبد الله سعيد النيادي: نتتقدم بالتهنئة القلبية الصادقة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.