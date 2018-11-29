مجمع حمدان بن محمد أكبر مركز للرياضات المائية في العالم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعد مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، واحداً من أهم المنشآت الرياضية الكبرى بالدولة، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في 2010، بحيث يعد تحفة معمارية رائعة، حظيت بإشادة الكثير، وهو أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة (56,031 م2)، والأكثر تقدماً في العالم من الناحية التقنية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50م، مسبح غطس 25م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، كالكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها، وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15.000 متفرج. وعلى المدى الطويل، سيكون مجمع دبي الرياضي بمثابة مركز رياضي هام للألعاب داخل الصالات المغلقة في الشرق الأوسط.

مشاركة

منذ إنشاء المجمع الضخم، وهو يستقبل الفعاليات الرياضية الكبرى، منها مونديال كأس العالم للسباحة، الذي شهد مشاركة أكثر من 29 دولة، ولاقى إشادة الوفود والسباحين العالميين، الذين يتوافدون على المجمع باستمرار، وكذلك بطولة دبي الدولية للسباحة، وبطولة الشتاء الوطنية، وبطولة دبي الدولية لكرة الماء، وبطولة العالم للغطس «فينا» 2014، وبطولة العالم للسباحة للناشئين، وبالإضافة إلى البطولات المائية، فقد استضاف المجمع عدداً من البطولات الكبرى للألعاب الأخرى، منها مباراة كأس السوبر الدولية لكرة اليد، التي جمعت فريقي برشلونة الإسباني «بطل أوروبا»، وكيلسي البولندي «بطل القارات» في ديسمبر الماضي، وغيرها من البطولات المهمة التي استضافها المجمع.