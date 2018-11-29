3 انتصارات وتعادل وحيد في انطلاقة دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

سجلت الجولة الأولى من بطولة الدوري للرجال لكرة اليد، والذي انطلقت منافساته أول من أمس، 3 انتصارات وتعادل وحيد، حيث فاز الشارقة حامل اللقب على ضيفه العين 27/23، وتجاوز الوصل منافسه الظفرة بنتيجة كبيرة 30/16، وتغلب شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة في أقوى المباريات 26/24، وأما النتيجة التي جاءت خارج التوقعات، تمثلت في تعادل النصر صاحب الإنجازات، مع مضيفه فريق بني ياس الوافد الجديد على ساحة أقوياء اليد، بنتيجة 24/24.

3 انتصارات

وحصد الملك أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب، محققاً فوزاً صعباً على العين، بفارق 3 أهداف، رغم أن الشارقة تقدم مع نهاية الشوط الأول 15/8، أي بفارق 7 أهداف، ولكن الزعيم عاد في الشوط الثاني، ودانت له الأفضلية لعباً ونتيجة، رغم استبعاد إبراهيم محمد للعبة الخشنة مع محترف الشارقة، علي زين، في الدقيقة 18، ولكنه لم يدرك التعادل، في النهاية، ومن جانبه، عاد فريق شباب الأهلي من العاصمة أبوظبي، محملاً بنقاط المباراة الثلاث، التي حصدها من صالة الجزيرة، بعد مباراة لم تخلُ من الإثارة والندية طوال مراحلها، مع أفضلية التقدم للضيوف، وبفارق لم يتجاوز الهدفين بنهاية الشوط الأول 14/12، وبدوره، لم يجد فريق الوصل صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه فريق الظفرة الوافد الجديد على مسابقات الرجال، وجاءت النتيجة طبيعية، لفارق الخبرات والإمكانات البدنية والفنية بين لاعبي الفريقين، وحسم الوصل المباراة مبكراً بنهاية الشوط الأول 17/8.

تعادل خاسر

وأعلنت الجولة الأولى عن مفاجأة من العيار الثقيل، بتعادل بطعم الخسارة للنصر، وبطعم فوز لبني ياس الضيف الجديد على ساحة اللعبة والبطولة، عندما أدرك التعادل بنهاية المباراة التي جمعتهما في صالة السماوي، وبنتيجة 24/24، ليدفع الأزرق الثمن غالياً، لعدم الجدية عندما واجه فريقاً معظم لاعبيه من العناصر الشابة قليلي الخبرة، لكنهم تفوقوا على أنفسهم في مواجهة منافس له صولاته وجولاته في ساحة اللعبة، وكانت مباراة ماراثونية، تبادل خلالها الفريقان التقدم، رغم أفضلية الشوط الأول للنصر 11/9، ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني من حيث الإثارة والندية والتفوق لأصحاب الأرض، الذين نجحوا مع صافرة النهاية في حصد أول نقطتين ثمينتين في بداية مشوارهم بالبطولة.