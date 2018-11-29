3 ميداليات إماراتية في بطولات غرب آسيا للشطرنج للفئات العمرية

المصدر: طشقند - البيان الرياضي

حقق الشطرنج الإماراتي 3 ميداليات ملونة في ختام بطولات غرب آسيا للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال في مسابقات الكلاسيك والسريع والخاطف التي اختتمت في العاصمة الأوزبكستانية طشقند أخيراً، حيث توج بطلنا الواعد راشد الحمادي لاعب منتخبنا ونادي الشارقة بطلاً للشطرنج الخاطف تحت 6 سنوات، وكان قد حقق برونزية الشطرنج السريع، فيما حصل عمران الحوسني لاعب منتخبنا ونادي أبوظبي على فضية الناشئين تحت 16 سنة، في حين، استحوذت أوزبكستان على نصيب الأسد من حيث عدد الميداليات، وتربعت على عرش البطولة وذهبية الترتيب العام في الأصناف الثلاثة، حيث حصدت 91 ميدالية ملونة منها 26 ميدالية ذهبية، تلتها كازاخستان برصيد 17 ميدالية ملونة منها 6 ميداليات ذهبية، ثم ثالثاً الهند في السريع والخاطف، وجاءت إيران في الترتيب العام للكلاسيك برصيد ذهبيتين، وقام هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، بتتويج الفائزين وحضر حفل الختام حسين تورديالييف رئيس منطقة شمال ووسط آسيا النائب الأول لرئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج وراشد المزروعي القائم بأعمال سفارة الدولة في طشقند وحسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعدد من الشخصيات السياسية من سفراء الدول المشاركة.