سباعيات طيران الإمارات للرجبي تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي، الدورة السنوية الـ 49 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم، وتشهد البطولة، التي تعد أكبر حدث رياضي واجتماعي على جدول فعاليات دبي الرياضية، إقامة 930 مباراة للرجبي وكرة الشبكة على مدى ثلاثة أيام، وتستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي للرجال، والجولة الثانية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة الفرق التي توجه إليها الدعوة، التي تعد الأضخم حتى الآن في رياضتي الرجبي وكرة الشبكة، وتتوزع مبارياتها على جميع ملاعب الرجبي الثمانية، وملاعب كرة الشبكة الأربعة.

الظالعي يرحّب بالفرق

ورحب قيس الظالعي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي، بجميع الفرق المشاركة والإداريين وجمهور البطولة في حدث العام، وعبّر عن سعادته بأن يكون رجبي الإمارات، جزءاً من قصة الشراكة الناجحة بين طيران الإمارات وإتش إس بي سي في السنوات الماضية والمقبلة، وأضاف: نحن في اتحاد الإمارات للرجبي، سعداء بتزايد شعبية اللعبة في مجتمع الإمارات، ومتحمسون لنشر هذه اللعبة بين البنين والبنات في مزيد من مدارس الدولة، من خلال برنامج الرجبي العالمي «غيت إنتو رجبي»، ونتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، ووزارة التربية، لإدراج هذا البرنامج ضمن المنهاج المدرسي، وبدأنا نرى النجاح تلو الآخر لدورة الرجبي المدرسية للبنين في الدولة، ونتطلع إلى تشجيع مجتمع الرجبي الكبير للاعبي الإمارات، أثناء مبارياتهم خلال أيام البطولة.

تطور كبير

وقال غاري تشابمان رئيس دناتا وخدمات الدعم في مجموعة طيران الإمارات، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي للحدث، الذي عقد أمس في دبي: نقترب أكثر فأكثر من اليوبيل الذهبي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ونعتز بدورنا في التطور الكبير الذي شهده الحدث، الذي يعد مهرجاناً حقيقياً للرجبي، يشارك فيه هذا العام ما يقرب من 300 فريق، من جميع أنحاء العالم، ولا غرابة في أن الآلاف من الناس يعودون إلى دبي كل عام لمتابعة الحدث. ومن ناحيته، قال بيل بيمونت رئيس الاتحاد العالمي للرجبي: إنها سنة رائعة لسلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، إذ ستتنافس جميع الفرق في بطولتي الرجال والسيدات للظفر باللقب.

فعاليات مصاحبة

تحفل البطولة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة للحدث، إذ أعلن المنظمون عن تخصيص ثلاث مناطق في قرية الرجبي، لتقديم عروض موسيقية طوال أيام البطولة الثلاثة، حيث ستقدم إحدى فنانات لاس فيغاس المقلدات لبريتني سبيرز، أغاني شهيرة للأخيرة أمام جمهور الملعب رقم 1، في حين يقدم ريمكس ريتش من محطة دبي 92 الإذاعية، أجمل فقرات روك الرجبي، في التاسعة من مساء يومي غد وبعد غد الجمعة.