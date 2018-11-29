تخريج الدفعة الثانية من «مسار جودلفين» اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشهد مدينة جميرا في دبي، الحادية عشرة صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية من «مسار جودلفين»، البرنامج التعليمي والمهني الأول من نوعه على مستوى العالم في صناعة الخيل، وتضم الدفعة تسعة من الكفاءات الواعدة في عالم صناعة الخيل «منهم 4 مواطنين و5 مواطنات»، والذين خاضوا نحو 9 أشهر من الدراسة والتطبيق في مختلف مجالات الفروسية، أبرزها السباقات والإنتاج والتسويق والتدريب، وغيرها من التخصصات المؤهلة إلى إعداد أفضل الكفاءات والقيادات الوطنية في هذا القطاع.

طلبات الالتحاق

وبدأت جودلفين استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج، والذي يعتبر فرصة فريدة من نوعها لعشاق الخيول الشباب من أبناء الدولة، لزيارة موطن سباقات الخيل في نيو ماركت بالمملكة المتحدة، من أجل تعريفهم بأحدث أساليب التدريب المهني للخيول والخبرة.

ونجح الخريجون في صقل مهاراتهم ونهل المعرفة طوال الأشهر الـ 9 الماضية، ومعايشة تراث الفروسية، ما يمهد الطريق نحو إعداد قادة من الكفاءات الوطنية في هذا المجال مستقبلاً، حيث تتراوح أعمار الدارسين من بين 20 و30 عاماً، ممن يتمتعون بالشغف تجاه الفروسية والخيل.

وتضمنت مرحلة الدراسة والتدريب 3 محطات، الأولى في دبي، ثم نيو ماركت بإنجلترا، وكلدير بإيرلندا، خلال الفترة من يناير الماضي حتى شهر أكتوبر، كما انطلق البرنامج من دبي، عبر مرحلة تمهيدية قبل السفر إلى المملكة المتحدة للدراسة الرسمية، وتلقي دروس ركوب الخيل في المدرسة البريطانية لسباق الخيل، ثم الجزء المركزي من البرنامج، حيث التحق الدارسون في العمل التخصصي بمقر جودلفين في المملكة المتحدة، ذلك بعد التعرف إلى أفضل الممارسات في استيلاد وتربية وتدريب الخيول المهجنة الأصيلة، فضلاً عن الأنظمة الإدارية المساندة لذلك.

وأتيحت الفرصة أمام الدارسين في مسار لزيارة أبرز المؤسسات الرياضية والمهنية الرائدة في المملكة المتحدة، بهدف تطوير مهاراتهم في القيادة والإدارة والعمل الجماعي، فضلاً عن حضور المهرجانات التاريخية العريقة لسباقات الخيل في المملكة المتحدة وإيرلندا، خلال عطلات نهاية الأسبوع المزدحمة بالعمل، لتوفر فرصة حصرية للمتدربين، من أجل التواصل مع قادة الصناعة.

حرص

حرص الخريجون على حضور العديد من السباقات الإنجليزية الكلاسيكية، ضمن برنامج الدراسة في المملكة المتحدة، ما ساهم في معرفة العديد من التفاصيل المهمة في عالم صناعة الخيل، بعد مشاهدة المنافسات على أرض الواقع، والتعرف إلى الخيول الأبطال.

ومن أبرز السباقات التي حضرتها بعثة «مسار»، سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، الذي يقام سنوياً على مضمار إبسوم بإنجلترا، وسباق 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي على مضمار «رولي مايل»، ومهرجان رويال اسكوت على مضمار أسكوت، وغيرها من السباقات الأخرى.