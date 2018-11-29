وصول قافلة زوارق فورمولا1 إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد العاصمة أبوظبي، لاستضافة الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وتحديداً في الفترة من 6 - 8 ديسمبر المقبل، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي، للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، وقد وصلت قافلة الزوارق المشاركة في البطولة، والتي تم شحنها من مدينة أمافاراتي الهندية، التي شهدت أحداث الجولة الخامسة قبل أيام قليلة، وستتجه الأنظار إلى كاسر الأمواج في أبوظبي، حيث المنافسة القوية على صدارة البطولة، والوصول إلى النقاط الأفضل في الترتيب العام للحدث، حيث يتصدر المشهد الآن، زوارق أبوظبي، وبقوة، عبر زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي برصيد 72 نقطة، وحلول زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك ثانياً، برصيد 65 نقطة، وزورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، ثالثاً برصيد 54 نقطة، ويأتي أقرب المنافسين لفريق أبوظبي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، الفرنسي بيتير مورني قائد زورق شينزين شاينا 8، وفرصة فرق أبوظبي كبيرة في أن يحسم اللقب في هذه الجولة، وقبل نهاية البطولة بجولة كاملة، وأيضاً الحفاظ على اللقب للسنة الثانية على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخ الفريق.