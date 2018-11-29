سالم بطل طيران الإمارات للشطرنج «الخاطف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، الأستاذ الدولي الكبير، في الفوز بكأس طيران الإمارات للشطرنج الخاطف، في انطلاقة البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات، التي بدأت مساء أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في فندق جي دبليو ماريوت حمر عين، تحت شعار عام زايد 2018، بمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، واستهلت منافسات «الخاطف» بعد افتتاح البطولة، وأقيمت من 7 جولات، وسجل بطل الإمارات 6 نقاط، تصدر بها الترتيب العام، وسط مشاركة 26 لاعباً، فيما جاء في المركز الثاني، اليمني بشير القديمي، برصيد 5.5 نقاط، وفي المركز الثالث الجزائري بلال بالحسن، وعلى مستوى السيدات، فازت الجزائرية صابرينا الأطرش بالمركز الأول، وسجلت 6 نقاط، وسط مشاركة 22 لاعبة، وجاءت مواطنتها أمينة مزيود في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، ونالت المصرية شهندة وفا الميدالية البرونزية، بعدما سجلت 5 نقاط، وسيتم تتويج الأوائل في الحفل الختامي للبطولة.

افتتاح البطولة

وكان سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، قد افتتح البطولة رسمياً، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، وإبراهيم البناي رئيس الاتحاد العربي السابق، والمستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والعربي، وأحمد المدفع رئيس لجنة البريدج باتحاد الشطرنج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الوفود العربية، وأعضاء اللجنة المنظمة.

حافز وتحدٍ

وألقى المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس اتحاد الشطرنج، كلمة في الافتتاح، رفع من خلالها، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على رعايته للبطولة، وهو الحافز الأكبر، والذي يمثل تحدياً كبيراً، ومسؤولية للجنة المنظمة للبطولة على بذل أقصى الجهد، من أجل الوصول بالبطولة إلى بر الأمان، كما توجّه بالشكر إلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الإمارات، خاصة الشطرنج، وإلى الأندية الشطرنجية التي تمثل الشريك الاستراتيجي للاتحاد في مسيرته، والدور الكبير الذي تلعبه من أجل الارتقاء بالرقعة الشطرنجية الإماراتية، وإلى الرعاة الرسميين في البطولة، وفي مقدمهم طيران الإمارات الراعي الرسمي للحدث العربي، وأصباغ ناشونال، وشركة الحمد للمقاولات، والطنيجي للعقارات، كما قدم الشكر لسعادة إبراهيم البناي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج السابق، والرعاة الداعمين للاتحاد.

ترحيب بالأشقاء

وقال المعيني: نرحب بالأشقاء العرب في هذه الأيام الغالية على قلوبنا، والتي نحتفل فيها باليوم الوطني للدولة، ونسعد أن تجمع الإمارات أبطال العرب، يتنافسون على كأس زايد، وهو حدث استثنائي للأسرة الشطرنجية العربية، نظراً لأنها النسخة الأولى التي تشهد تأهل الأوائل لبطولة كأس العالم، وأيضاً حصول الأوائل على ألقاب دولية، وهي المرة الأولى التي يتم تطبيق هذا النظام، بعد موافقة الاتحاد الدولي للشطرنج، واعتماد البطولة ضمن أجندته السنوية، وهو جهد مشكور من الاتحاد العربي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، والإخوة أعضاء الاتحاد العربي.

شكر

وجّه الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه للبطولة، وقال: نلتقي مجدداً في حدث جديد لرياضة الشطرنج، عبر بوابة الاتحاد العربي، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، وبالأمس القريب، استضافت الإمارات الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج، وهو الحدث الذي لاقى أصداء كبيرة بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للشطرنج.