جمعية الخيول البريطانية تزور إسطبلات وقرية بوذيب

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

زار وفد من الجمعية البريطانية للخيول أول من أمس، إسطبلات بوذيب للفروسية وقرية بوذيب العالمية للقدرة، بحضور محمد مهير المزروعي مدير القرية، وكيران تريسي مدير الأكاديمية، ومصطفى المفوضي منسق سباقات القدرة، وضم الوفد كلاً من أوناق ماير رئيس قسم الاعتماد بالجمعية البريطانية للخيول، وسام يورك رئيس قسم التطوير بالجمعية، وجوليان كامبل رئيسة قسم التقييم، وكارولين بوب ممثلة الجمعية بدولة الإمارات، وطاف الوفد بأقسام الإسطبلات المختلفة، وقرية بوذيب العالمية للقدرة، حيث تلقى أعضاؤه شرحاً من كيران تريسي عن طريقة تدريب الطلاب في الأكاديمية، كما اطلع الوفد على الخطط الجارية والمستقبلية، وأوضح كيران أنهم يأملون بتطوير التدريب سعياً إلى أن تصبح الأكاديمية مركزاً دولياً للتدريب.