تتويج الفائزين في بطولة «الروح الإيجابية» للطائرة الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح منافسات أول بطولة للكرة الطائرة الشاطئية، التي أقيمت في حديقة القوز 1 ضمن فعاليات المرحلة الثانية من «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتوج فريق الجافلية الذي ضم ليستر دومسوج وهورتاليزا وقاسم أحمد محمد إلياس بلقب فئة الرجال، فيما فاز فريق البلد المكون من جين نيكولاس ايسبينوزا وجولي آن كاسترو بيللوت بلقب فئة السيدات للزوجي، ونال فريق البحار المؤلف من جو شيلا بانال باتاد وأحمد خادوم سرور الحوسني لقب فئة المختلط، وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في حضور ومتابعة المنافسات، والتواجد للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة.