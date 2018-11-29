3 مباريات في دوري السلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تتواصل اليوم منافسات بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، حيث تقام مواجهات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، وتشهد 3 مباريات تقام في السابعة مساءً، حيث يستضيف النصر ضيفه الظفرة، ويحل الشارقة ضيفاً على العين في صالة آل نهيان، ويستضيف الوصل منافسه بني ياس، وبنهاية المباريات، يتوقف الدوري 3 أيام، ثم يستأنف نشاطه الاثنين المقبل، وتتصدر فرق الوصل والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي والنصر الترتيب العام للبطولة بنهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط من حالتي فوز، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور في منح الوصل الصدارة، وهو الفيصل ذاته الذي أدى إلى تحديد المراكز من السادس وحتى العاشر، بعد تساوي كل من الجزيرة والبطائح والظفرة والعين والوحدة في رصيد النقطتين من خسارتين متتاليتين.