المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن تحقيقه نجاحاً استثنائياً بتسجيله مشاركة لأكثر من 1800 عدّاء في النسخة الثانية من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، الذي أقيم مؤخراً، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واكتسب هذا السباق زخماً لافتاً بالاستناد إلى نجاح نسخته الافتتاحيّة خلال العام الماضي، حيث شهد العام الجاري زيادة بنسبة 73% في أعداد العدّائين من جميع المستويات، والذين تنافسوا في مسارات مختلفة، وفاز بسباق الطريق الجبلي مسافة 11 كم محمد ميرا، وعلى مستوى الإناث تصدرت إيملي واغ، وفاز بسباق مسافة 10 كم للرجال أنور الغور، وتصدرت سباق الإناث علياء محمد سعيد محمد، وفاز بسباق مسافة 5 كم للرجال إسماعيل الكراتشي، وفازت بسباق الإناث لنفس المسافة سومبيلا خان، وتصدر بسباق مسافة 3 كم دزميتري سلوشكو.