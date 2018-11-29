الشارقة لرياضة المرأة يطبق نظام القوس والسهم الإلكتروني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

دشن نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نظام القوس والسهم الإلكتروني (المعرب) بعد تركيبه في صالة القوس والسهم الجديدة في مقر المؤسسة، لتنال بذلك الأسبقية في تطبيق النظام الجديد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وخاضت لاعبات القوس والسهم في النادي تدريبات مكثفة، هدفت إلى بلوغ أفضل معدلات التأقلم والانسجام مع النظام الجديد، وأظهرن استجابة رائعة للتوجيهات الفنية تحت أيدي خبراء المؤسسة، والجهة الموردة للنظام الجديد، ومن أهم ميزات النظام الجديد إمكانية عرض النتائج فورياً عبر الشاشات العملاقة، وحفظ وأرشفة إلكترونية وتحليل فوري مبسّط للنتائج إمكانية تغيير مدى الرماية حتى مسافة 100 متر، كما يعتبر هذا النظام معتمداً في البطولات المحلية والدولية.

وأكدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك بتوجهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، من أجل الارتقاء برياضة المرأة، وفتح المجال أمامها للمنافسة في المحافل الرياضية الإقليمية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسخير كل الإمكانيات لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات على كل الصعد والمجالات.