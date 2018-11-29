«ألعاب نادي الشارقة» تستعرض نتائج الفرق

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، اجتماعها الدوري بمقر الإدارة في الحزانة برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية، واستعرض الاجتماع نتائج الربع الأول للألعاب الفردية وتم مناقشة كل لعبة على حدة والوقوف على الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلها بأسرع ما يمكن، وناقش الاجتماع متطلبات مشاركة فريقي الكاراتيه والجودو خارجياً، وأشاد رئيس الألعاب بالأجهزة الفنية والإدارية بكافة الألعاب على المجهود المبذول في سبيل ترقية وتطوير الأداء، وقال سليمان عبدالرحمن: نأمل تقديم موسم متميز في كل شيء، ولدينا خطة تسهل من انسياب العمل بالإضافة لتعاون الأجهزة الفنية والإدارية، والتفاهم بين أعضاء الإدارة من شأنه أن ينتج عنه عمل جيد يشرف نادي الشارقة.