لمياء مال الله تحصد ذهب بطولة الجمباز الإيقاعي الوطنية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

قدمت بطولة الإمارات الوطنية الأولى للجمباز الإيقاعي، نجمات المستقبل في هذه الرياضة، خلال المنافسات الحافلة التي أقيمت في مدينة الحبتور بدبي بمشاركة 200 رياضية من مختلف الجنسيات، ونظمها مجلس دبي الرياضي ومدرسة الشباب الأولمبية للجمباز الإيقاعي، بالشراكة مع مجموعة الحبتور وأسواق دبي الحرة، وشكلت هذه البطولة محطة مهمة في نشر وتعزيز رياضة الجمباز، بوصفها البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وشهدت مشاركة لاعبات من النوادي الرياضية المحلية والمدارس العامة والخاصة من مختلف مناطق الدولة من الفئات العمرية من 5 سنوات و15 سنة، للتنافس على فئتي A وB بالنسبة لنوادي الجمباز والفئة C للمدارس.

لمياء تخطف الأضواء

وخطفت الأضواء لمياء طارق مال الله، أصغر وأفضل لاعبة جمباز إماراتية في الدولة، والمرشحة للفوز في فئة الناشئين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي لم تخالف التوقعات وحققت الميدالية الذهبية في فئة الفئة الأولى «ميني A»، بعدما جمعت 26 ألف نقطة، متقدمة على منافساتها تاليا مروان التي حققت 22 ألفاً و700 نقطة، وكريمة البحراوي التي حصدت 22 ألفاً و200 نقطة، وحضر المنافسات وشارك بتتويج الفائزات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وكسينيا دجالاغانيا بطلة العالم وأوروبا في الجمباز الإيقاعي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأندية المشاركة.

خطوة إيجابية

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن إقامة هذه البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة، ويساهم في تنوع وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة في دبي على مدار العام، إلى جانب استثمار طاقات وجهود الأندية والمدارس المتخصصة في رياضة الجمباز، وتوفير المنصة اللازمة لهم للتنافس في أجواء محفزة، وإبراز العمل الذي يقومون به للمساهمة في التشجيع على ممارسة الرياضة.

طعم خاص

ومن جانبها، عبرت لمياء طارق مال الله «7 سنوات»، عن سعادتها البالغة بالحصول على الميدالية الذهبية، واستكمال رحلة تفوقها بعدما حققت المركز الأول في بطولات في فرنسا وألمانيا واليونان، لكنها أكدت أن هذه البطولة لها طعم خاص، كونها أقيمت على أرض الدولة.

تكريم

كرمت اللجنة المنظمة ثلاث رياضيات إماراتيات وهن: آمنة الحداد، أمل مراد والعنود مبروك السعدي، تقديراً لدورهن وإبداعاتهن وتفوقهن في مجالهن.