شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«تدوير» لدعم ماراثون أدنوك

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات، اتفاقية مع مجلس أبوظبي الرياضي لدعم ورعاية ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام يوم 7 ديسمبر المقبل في أبوظبي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين، وسط مشاركة عدد كبير من العدائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، ووقع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، وتقدم عارف العواني بالشكر والتقدير لـ «تدوير» لشراكتها المهمة في دعم رسالة ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الافتتاحية، التي تهدف لترسيخ ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية، كنمط للحياة الصحية واليومية لعموم فئات المجتمع، وسيقام ماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42 كم، ويشمل مساره أبرز معالم العاصمة، ويشارك فيه الكثير من العدائين المحترفين، كما سيتيح الفرصة لمختلف الفئات والأعمار من مجتمع أبوظبي للمشاركة في سباقات مجتمعية مصاحبة لمسافات 2.5 و5 و10 كم، فيما سينال الفائزون جوائز مالية تبلغ قيمتها 379 ألف دولار.