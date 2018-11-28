السعودية تستضيف مونديال أندية اليد حتى 2022

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) لمدة 4 سنوات مقبلة خلال الفترة من 2019 ولغاية 2022، وتم توقيع عقد الاتفاقية أول من أمس، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بين محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد وجويل ديلبلانك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وأكد محمد المنيع، أن هذه الاستضافة تعني الكثير، كونها المرة الأولى في المملكة، مما سيكون أحد العوامل لتطوير اللعبة وانتشارها في المملكة، وسيتم العمل من الآن للاستضافة حتى تظهر البطولة بصورة مميزة.