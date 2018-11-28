الأسترالي راي يتصدر انطلاقة غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تصدر الأسترالي أرون راي ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما حقق أول ألقاب الموسم الجديد، بفوزه ببطولة هونغ كونغ المفتوحة أول من أمس، وبهذا الفوز في البطولة، التي تعد في الفئة الثانية، كسب راي 460 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي»، والمشاركة ضمن أفضل اللاعبين من جميع الجولات في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف الختامية للجولة الأوروبية، والتي تقام في شهر نوفمبر من العام المقبل، في عقارات جميرا للغولف، وانطلق الموسم الجديد على وقع منافسة قوية حسمها راي على حساب الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، الذي سار معه على إيقاع متقارب قبل أن يتعثر في الجولة الأخيرة ويتأخر بفارق ضربة واحدة عن البطل، وتم تقديم نظام نقاط جديد لموسم «السباق إلى دبي» مع تصنيف كل بطولة في واحدة من تسع فئات مختلفة، حيث تكون البطولات الكبرى في الفئة التاسعة والبطولات التي لديها جوائز مالية صغيرة في الفئة الأولى، سيتبع تخصيص النقاط الآن توزيعًا شاملاً واحدًا، يمنح نسبة موحدة من النقاط المتوفرة لكل مركز في لوحة الصدارة لإنشاء نظام أكثر تناسقًا وعدالة.