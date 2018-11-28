حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا بالمرموم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تشرفت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة مساء أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، متابعاً لتحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات التأهيل بالمرموم، والتي شهدت إقامة ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي هجن العاصفة إلى تحقيق ناموسي الشوطين الأول والثاني للقايا البكار، حيث كسبت (الشاهينية) معركة المحليات بزمن وقدره 7:41:2 دقائق، بينما ظفرت سميتها (الشاهينية) صدارة اللقايا البكار المهجنات في توقيت بلغ 7:37:2 دقائق.

صدارة الجعدان

وبالمقابل هيمنت هجن الرئاسة على الصدارة في الشوطين الرئيسيين للقايا الجعدان، حيث قاد راشد بالسم المنصوري (مياس) لصدارة الجعدان المحليات بزمن بلغ 7:41:7 دقائق، أهدى المضمر المستحيل الشعار الأحمر المركز الأول في شوط اللقايا الجعدان المهجنات بواسطة (السردال) في توقيت وقدره 7:37:1 دقائق.

وعاد شعار هجن العاصفة إلى الصدارة من خلال الشوط الخامس للقايا البكار المحليات عن طريق (الشاهينية) التي سجلت زمناً وقدره 7:49:6 دقائق، فيما أهدت (ربشة) تحت القيادة التضميرية لراشد بالسم المنصوري هجن الرئاسة صدارة البكار المهجنات في الشوط السادس بزمن 7:38:2 دقائق، أما (شاهين) لهجن العاصفة فقد حاز على صدارة الشوط السابع للجعدان المحليات تحت قيادة غياث الهلالي، في توقيت وقدره 7:44:7 دقائق، وحاز (شاهين) الآخر ولكن بشعار هجن الرئاسة على صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري بتوقيت وقدره 7:44:3 دقائق، وهيمنت (الوثبة) لهجن الرئاسة تحت قيادة سلطان محمد الوهيبي على صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات بزمن وقدره 7:44:2 دقائق، فيما أهدت (شهلولة) هجن النايفات صدارة الشوط العاشر للبكار المهجنات تحت قيادة المضمر سعيد هديبان المري بتوقيت بلغ 7:44:4 دقائق.

فوز (حشيم)

التحدي الحادي عشر كان من نصيب هجن زعبيل التي قدمت (حشيم) على صدارة اللقايا الجعدان المحليات تحت قيادة راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:43:4 دقائق، وأهدى (دمعان) هجن الرئاسة الصدارة في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات بقيادة راشد بالسم المنصوري بزمن وقدره 7:37:5 دقائق، وحققت (الشاهينية) الناموس لهجن ند الشبا في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات تحت قيادة سالم سعيد بتوقيت بلغ 7:45:8 دقائق، وأضافت (مزاج) بقيادة راشد بالسم المنصوري نجاحاً جديداً لهجن الرئاسة في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات بزمن 7:40:7 دقائق.

ومنحت (مجال) هجن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وبقيادة سيف خلفان الغويص الصدارة في الشوط الخامس عشر للبكار المحليات بتوقيت 7:52:1 دقائق، فيما كانت صدارة الشوط السادس عشر للبكار المهجنات من نصيب هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعد أن قدم المضمر سعيد محمد مروشد (مصيحة) على الصدارة بزمن 7:46:1 دقائق، وتمكن (شاهين) لهجن العاصفة من حصد صدارة الشوط السابع عشر للقايا الجعدان المحليات محققاً توقيتاً وقدره 7:48:0 دقائق، وكانت آخر النجاحات من نصيب (براق) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد بتوقيت وقدره 7:43:5 دقائق.