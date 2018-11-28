«نور اليمن» يخطف كأس دوري العين الممتاز للكريكيت

المصدر: Ⅶ العين- البيان الرياضي

تمكن فريق مجموعة نور اليمن من الفوز بكأس دوري العين الممتاز 2018 للكريكيت بنتيجة 108/‏‏ 7 بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق هلكي أبوظبي جيمخانا، الذي حصل على نتيجة 8/‏‏107، وذلك في البطولة التي نظمها نادي الكريكيت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الأيام الماضية واختتمت الخميس الماضي، ليتوّج فريق نور اليمن بطلاً لكأس النخبة، كما فاز اللاعب سفير طارق بجائزة رجل المباراة، وجاء الأداء متميزاً من جميع الفرق التي شاركت في البطولة التي تابعها جمهور غفير، وكان التنافس قوياً في جميع اللقاءات خاصة في المباراة النهائية.

وكانت هذه البطولة هي الأولى عقب بلوغ ملعب الكريكيت التابع لنادي العين للفروسية والرماية والجولف المستوى العالمي، حيث تستمتع جميع فرق الدولة وغيرها من الفرق بالتسهيلات المتوفرة في الملعب، ورحب نادي العين للفروسية والرماية والجولف بجميع فرق الكريكيت المحلية والدولية لاستكشاف والاستمتاع بالتسهيلات الجديدة التي يوفرها لهم النادي.

وأشادت الفرق المشاركة بمستوى البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية.