وفد من «الأولمبية» يشارك في عمومية «الأنوك» بطوكيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل وفد من اللجنة الأولمبية الوطنية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ23 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، والذي يستهل أعماله اليوم ويستمر على مدار يومين، لاستعراض العديد من الأمور والملفات المتعلقة بالحركة الأولمبية والرياضية، ويتألف وفد الإمارات من طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، ويقام على هامش الاجتماع الحفل السنوي الخامس لأنوك لتوزيع الجوائز على أفضل اللاعبين واللاعبات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في فبراير الماضي، كما تمنح جوائز لأفضل لجان أولمبية وطنية وشخصيات بارزة ساهمت بتطوير الحركة الأولمبية في العالم.