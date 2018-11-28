الأرض تلعب مع أصحابها في دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ابتسمت الأرض لأصحابها على حساب الضيوف، في ختام الجولة الثانية لذهاب الدور التمهيدي للدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، بعد فوز بني ياس على العين «105-67»، وشباب الأهلي على الوحدة «101-53»، والوصل على البطائح «76-52»، والشارقة على الظفرة «90-46»، التي جاءت مكملة لانتصار النصر على الجزيرة «87-74» في افتتاح الجولة الأحد الماضي، وبنتائج الجولة، تقاسمت فرق الوصل والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي والنصر صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد أربع نقاط من حالتي فوز، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الوصل الصدارة، والشارقة المركز الثاني، وبني ياس ثالثاً، وشباب الأهلي رابعاً، والنصر في المركز الخامس، وهو الفيصل ذاته الذي أودى إلى تحديد المراكز من السادس وحتى العاشر.