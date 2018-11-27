انتصارات إماراتية في ختام بطولة «السكي والتزلج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بطولة الإمارات الوطنية للسكي وألواح التزلج مع 70 فائزاً في ست ألعاب مختلفة أقيمت على مدى يومين في سكي دبي، 21 منهم كانوا من مواطني الدولة وفازت مريم الفلاسي باللقب لفئة السيدات إلى جانب الروسية دانا تاليفا والبريطانية روبن ليزلي التي سجلت أسرع أداء لفئة السيدات، وضمن فئة الرجال، فاز الإماراتي حسن الفردان باللقب في مجالي التزلج المتعرج والتزلج المتعرج الضخم بسرعات عالية على المنحدرات الثلجية إلى جانب الأرجنتيني أندريس هيربون والأردني سهيل عزام الذي سجل أسرع أداء ضمن فئته، أما اليوم الثاني فشهد إجراء بطولة الإمارات للسكي وألواح التزلج الحرّ في مجالين على المنحدر الثلجي والقفز فوق المنحدر الثلجي، وكان من بين الفائزين، الإماراتيان عبدالله المهيري وسعيد المطروشي لاعبا شرطة دبي اللذان أذهلا الجمهور بأدائهما الفريد وحصدا اللقب ضمن فئتي السكي وألواح التزلج على المنحدر الثلجي، وسجل الهولندي جيرمي غيرتسن أعلى النقاط ليفوز بالمركز الأول، وقدمت الإماراتية أمينة المهيري أداء فريداً مماثلاً لمواطنيها لتفوز بجدارة ضمن فئة ألواح التزلج الحرّ على المنحدر الثلجي والقفز فوق المنحدر الثلجي.

وعلى صعيد آخر، مُنحت الإمارات العضوية المؤقتة للاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، في تطور لافت على مستوى الرياضات الثلجية في البلاد، وتمثل هذه العضوية المؤقتة بداية حقبة جديدة في عالم السكي وألواح التزلج في الإمارات، وهو إنجاز يفخر سكي دبي بدعمه منذ البداية، هذا وستتحول هذه العضوية المؤقتة إلى دائمة في حال الحصول على الموافقة خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للتزلج المقرر انعقاده في عام 2020.