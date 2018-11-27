الإمارات تنال ذهبية تنظيم مونديال التايكواندو والجائزة الكبرى

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات بطولة مونديال التايكواندو وبطولة العالم للمنتخبات، اللتين شهدهما مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، واستحقت الإمارات بوجه عام وإمارة الفجيرة بشكل خاص الميدالية الذهبية في التنظيم المثالي الذي وجد كل الإشادة والإعجاب من الوفود المشاركة، فيما اختتمت نزالات بطولة العالم للفرق التي شارك فيها 88 لاعباً ولاعبة من 10 دول، بحصول المنتخب الإيراني على ذهبية فرق الرجال على حساب المنتخب الروسي، فيما حققت الصين ذهبية فرق السيدات، واكتفت ساحل العاج بالميدالية الفضية، وتوج المنتخب الروسي بذهبية الفرق المختلطة بعد فوزه في النهائي على تركيا.

عاصمة التايكواندو

وتحولت إمارة الفجيرة عروس الساحل الشرقي خلال الأيام الماضية إلى عاصمة التايكواندو، في ظل حضور مكثف لكافة قيادات وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وتواجد أكثر من 50 حكماً أشرفوا على المباريات، فضلاً عن مشاركة 128 لاعباً ولاعبة مثلوا أكثر من 40 دولة حول العالم، وقام الكوري الدكتور تشووي رئيس الاتحاد الدولي الكوري بمنح اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية ذهبية التنظيم الرائع الذي رافق كل مباريات البطولة.

مباركة وتميز

وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو نجاح مونديال التايكواندو، وبطولة الجائزة الكبرى على مستوى المنتخبات، لافتاً إلى أن هذا النجاح ما كان ليتم لولا الاهتمام الكبير الذي تجده لعبة التايكواندو من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد، والداعم الأول للعبة الأقوياء، مشيراً إلى أن الوفود التي شاركت في الحدث غادرت الإمارات ولسان حالها يوجه شهادات الإشادة والشكر لما حظيت به من حفاوة وترحيب، وقال الزيودي: أعتقد أننا نجحنا في تنظيم بطولتين استثنائيتين بشهادة الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي بصم على الاحترافية الكبيرة لدى اللجنة المنظمة للبطولتين وعملها الدؤوب في توفير كافة احتياجات وفود المنتخبات المشاركة وضيوف الإمارة.

اهتمام ورعاية

ووصف الزيودي إنجاز اتحاد الإمارات، جائزة الأفضل في العالم بأنه جاء مواكباً لما شهدته البطولة من تنظيم رائع وأنيق، وأن هذا الإنجاز يمثل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم المميز الذي يحظى به اتحاد التايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ملمحاً بأن الجائزة ستعزز التطلعات للارتقاء نحو الأفضل، وأثنى الزيودي على دور اللجنة المنظمة التي عملت بشكل دؤوب خلال الشهور الأربعة الماضية معززة بذلك العمل الممنهج خلال السنوات الماضية، ووجه الشكر لكل الرعاة والداعمين للبطولة، متمنياً للجميع التوفيق في قادم البطولات، وتابع: بعد هذا النجاح التنظيمي الباهر للبطولتين والحفل السنوي للاتحاد الدولي، ستواصل إمارة الفجيرة مساعيها لاحتضان أكبر الفعاليات الرياضية.

جائزة مستحقة

أكد نادر أبو شاويش مدير البطولة، أن نجاح الإمارات في تنظيم مثل هذه الأحداث ليس بغريب، منوهاً إلى أن جائزة الاتحاد الدولي التي منحت لاتحاد الإمارات للتايكواندو تعتبر مستحقة، خصوصا وأن بطولات اللعبة كافة تحظى باهتمام أكبر من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومتابعته واهتمامه وتوجيهاته الرامية إلى ضرورة إظهار القدرات التنظيمية للإمارة وجذب أنظار العالم إليها، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للتايكواندو برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي.

منوهاً إلى أن إمارة الفجيرة لم تكتف بتنظيم هاتين البطولتين بل فتحت ذراعيها لاستقبال الحفل السنوي للاتحاد الدولي للتايكواندو، والذي جرى مساء الجمعة الماضي برعاية سمو ولي عهد الفجيرة، الذي يحرص دائماً على وضع الفجيرة على الخارطة الرياضية العالمية.