نجاح كبير لفعاليات «نخيل» في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أشادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي شارك فيها الآلاف من المقيمين والزوار والموظفين عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية استضافتها الشركة والتي استمرت على مدار شهر كامل، ومع وصول مبادرة «تحدي دبي للياقة» إلى محطتها الأخيرة السبت الماضي، نظمت شركة «نخيل» المئات من الحصص التدريبية والأنشطة والفعاليات المتنوعة بدءاً من الكريكت والتجديف بقوارب الكياك ووصولاً إلى التنس والمشي لمسافة 10 كلم، حيث ترأس علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» فعالية المشي لمسافة 6 كلم والتي أقيمت صباح السبت الماضي مع المئات من موظفي الشركة.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»: أنا فخور للغاية بإنجازات الشركة خلال «تحدي دبي للياقة» 2018، لقد قبلنا بالتحدي ومن الواضح أن سكاننا وموظفينا وجميع فئات المجتمع بدبي قد قبلوا بالتحدي أيضاً.

لقد برهنت هذه المبادرة الرائعة على أن الرياضة لا حدود لها، ويمكن لأي شخص، بغض النظر عن الفئة العمرية أو القدرات أو مستويات اللياقة، أن يحقق النجاح.