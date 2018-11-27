عمران الحوسني يحرز فضية شطرنج غرب آسيا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حقق لاعبو الإمارات نتائج متميزة، وأثبتوا وجودهم في بطولة غرب آسيا للشطرنج، التي اختتمت في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، وأبرز النتائج، تمثلت في إحراز لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والمنتخب الوطني، الناشئ الواعد عمران الحوسني، الميدالية الفضية في فئة 16سنة، وأهدى حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، الإنجاز، إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مثمناً دعم سموه الكبير، وقيادته الحكيمة لمنظومة الرياضة في مدينة أبوظبي، وكذلك جهود مجلس أبوظبي الرياضي الحثيثة والدؤوبة، التي تقف بقوة وراء الإنجازات الرياضية المختلفة، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية الرياضية والشطرنجية في إمارة أبوظبي، كما أشاد وأثنى على جهود اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة، وخص بالذكر اللاعبة فاطمة أحمد، والتي حلت بالمركز الرابع في فئة 14 سنة، وكذلك جهود المدرب الروماني بوجدان جاربيا.

وأهدى لاعب منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، عمران الحوسني، الإنجاز، إلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، وهي تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 47، وأضاف أن المنافسة على البطولة لم تكن سهلة، فقد تخللها مواجهات صعبة أمام منافسين من الدول الأخرى، وخاصة الدولة المستضيفة، جمهورية أوزبكستان، والتي شاركت بنخبة من لاعبيها المميزين على الصعيد الآسيوي، وحصلت على ست نقاط ونصف من تسع نقاط ممكنة، حيث خسرت جولة واحدة، وتعادلت في ثلاث جولات، مع حامل اللقب وصاحب الميدالية الذهبية، عزت ماميدوف من تركمانستان.