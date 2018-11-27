التونسي الماجري صاحب «الإنجاز الرفيع»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

حصل التونسي صالح الماجري على جائزة «رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى»، وهو من أفضل وأنجح اللاعبين العرب في تاريخ كرة السلة العربية، ساهم في تحقيق ألقاب أوروبية مع ريال مدريد الإسباني، وقدم إسهامات مجتمعية لخدمة الشباب العربي، كما شارك في اكتشاف المواهب ومساعدتهم على التواجد في الدوريات الأوروبية، بينما منحت جائزة «رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة» (فئة أصحاب الهمم)، مناصفة لرياضيين هما: عبدالنور الفديني من المملكة المغربية، لحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم السابعة للباراتايكواندو 2017، وأحمد مبارك المطيوعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصوله على 6 ميداليات ذهبية وفضية في رياضة الدراجات الهوائية خلال مشاركاته في البطولات الدولية.