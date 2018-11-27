تشكيل لجان دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناقشت اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالشارقة 2019، خلال الاجتماع الثاني لها الذي عقد بنادي الثقة لأصحاب الهمم، أول من أمس برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة، قرار المجلس التنفيذي بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية، وتوزيع رؤساء اللجان وتشكيل اللجنة التنفيذية واختيار الموعد المناسب لعقد البطولة من عدة جوانب من حيث عدم تعارضه مع الفعاليات الهامة في الإمارة والدولة، والطقس والسكن وفريق العمل والتسويق والرعايات، كما تم استعراض هوية البطولة التي تم اختيارها بناء على رؤية بصرية تعكس المقومات الأساسية للحدث حيث عكس ألوان علم الدولة بالتصاميم مع مراعاة عنصر الحركة والطاقة والنشاط، وتناول الاجتماع استراتيجية الترويج للبطولة والرعايات، لجنة المراسيم وتفاصيل حفل الافتتاح، مستجدات اللجنة الفنية مع الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر IWAS، ومستجدات تجهيز المرافق الرياضية.

اهتمام

وثمن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالشارقة 2019، دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لذوي الاحتياجات الخاصة مما كان له الأثر الكبير في الإنجازات التي يحققها فرسان الإرادة في كافة المحافل القارية والعالمية، وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن استضافة إمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في الشارقة 2019م للمرة الثانية هي ثمرة اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للرياضة ولأبنائه من أصحاب الهمم، وتوفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

نجاح

وأضاف إن ما تتمتع به إمارة الشارقة من مرافق رياضية عالمية وتضافر الجهود والإمكانيات سيكفل نجاح الدورة، وإبراز مهاراتنا في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، كما سيظهر الوجه الحضاري والتطور الذي شهدته الدولة وإمارة الشارقة.