9 أندية تستهدف لقب دوري اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم، بطولة الدوري العام للرجال لكرة اليد، بمشاركة 9 أندية، تستهل رحلة البحث عن لقب موسم 2018/‏‏2019، وهي مشاركة قياسية، إذا ما قورنت بالموسم الماضي، الذي شهد مشاركة 6 فرق فقط، والبداية ستكون بإقامة 4 مباريات في توقيت واحد حدد له الساعة السابعة مساء، حيث يلتقي الظفرة مع الوصل في زعبيل، ويستضيف الشارقة فريق العين، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على الجزيرة، ويستقبل بني ياس ضيفه النصر، ويغيب عن الجولة فريق الوحدة.

الملك والزعيم

وتبرز للواجهة اليوم مباراة الشارقة بطل المسابقة، والمنتشي بفوزه بثنائية الموسم الحالي (السوبر وكأس الإمارات)، عندما يستقبل العين الطموح والذي أظهر تحسناً ملحوظاً خلال بطولة كأس الإمارات ولكن فارق الأهداف وقف حائلاً دون بلوغه المربع الذهبي، ومن هذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة وخاصة بتواجد محترفي الفريقين المصري علي زين مع الشارقة والصربي اساك أومير مع العين.

الجزيرة وشباب الأهلي

ولا تقل أهمية المباراة الثانية والتي تجمع الجزيرة مع شباب الأهلي عن المباراة الأولى، وبالتأكيد سيسعى كل طرف لتجاوز الآخر في بداية مشوارهما، في ظل تشابه أوراق الفريقين من حيث مكامن القوة والضعف، وسيكون للجهاز الفني للفريقين دور كبير في قيادة فريقيهما من خارج الملعب حيث يقود فريق الجزيرة التونسي ثابت محفوظ وخالد احمد لشباب الأهلي.

الوصل والظفرة

ويحل الظفرة ضيفاً خفيف الظل على الوصل وتؤكد مواجهات الفريقين خلال مباريات كأس الإمارات أنها تصب في مصلحة الوصل للفارق الكبير من حيث الكم بعدد اللاعبين والنوع من حيث الخبرات التي يزخر بها لاعبو فريق الوصل مقارنة بلاعبي فريق الظفرة الضيف الجديد على ساحة اللعبة، ويذكر أن نتائج لقاء الفريقين في كأس الإمارات جاءت لمصلحة الوصل 26/‏‏10، و23/‏‏17.

النصر وبني ياس

والحال لم يختلف عند فريق النصر عندما يلتقي فريق بني ياس الضيف الجديد على ساحة لعبة الأقوياء وخاصة ببطولات الرجال لعدم تساوي كفتي الفريقين من حيث نوعية اللاعبين بخبراتهم الواسعة بالقلعة الزرقاء مقارنة بلاعبي بني ياس والذي يخوض مبارياته بعناصره الشابة، وأكدتها نتيجة لقاءاتهم في كأس الإمارات ذهاباً وإياباً بفوز عريض للنصر 34/‏‏16، و30/‏‏15.

البطولة الأهم

وقال محمد شريف نائب رئيس الاتحاد: أنا متفائل بمستوى طيب من جميع الفرق المشاركة، مؤكداً أن بطولتي السوبرو كأس الإمارات واللتين توج بهما الشارقة، وخاصة بطولة الكأس التي حسمت بالأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، يدفعنا إلى انتظار الكثير من المستويات الجيدة التي ستخدم المنتخبات واللعبة بشكل عام خلال الفترات المقبلة، متمنياً أن تكون الأندية قد رتبت الأوراق بالشكل المناسب، ووجود الطموح لدى الجميع للمنافسة على اللقب الأهم في بطولات الاتحاد بشكل عام.