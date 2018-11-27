«أبوظبي الرياضي» شريك استراتيجي لألعاب الأولمبياد الخاص العالمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أبرم مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، انطلاقًا من نهجه الوطني واهتمامه الكبير بتجسيد الشراكات الحكومية الداعمة لتحقيق النجاح لأكبر تظاهرة رياضية إنسانية تقام في أبوظبي التي باتت أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تحتضن الحدث العالمي خلال الفترة 14 - 22 مارس من العام المقبل، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقام بتوقيع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخلفان محمد المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وبموجب الاتفاقية سيقوم مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيم فعاليات رياضية مجتمعية، وحملات ترويجية وتسويقية وأنشطة مصاحبة بما يدعم تطلعات اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 بشكل عام.

رعاية

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير بتقديم الدعم والرعاية للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، والذي قادنا لتجسيد اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، وهي الشراكة التي نفخر ونعتز بها ونتطلع لتقديم كافة السبل والإمكانيات من أجل تحقيق علامات النجاح والتميز للدورة الاستثنائية، مضيفاً: حريصون على دعم هذا الحدث العالمي الذي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمكانته ورسالته الإنسانية ويعكس نهج المحبة والسلام لدولتنا الحبيبة وهي ترحب وتستضيف أكثر من 7500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 192 دولة في أكبر حدث رياضي إنساني يركز على تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية عن طريق الرياضة.

سعادة

قال خلفان المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة لاستضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019: يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي يعكس قيمنا بترسيخ أسس الأولمبياد الخاص التي ستساهم في إرساء رسالتنا لإلهام أفراد المجتمع ولإحداث التغيير الإيجابي من خلال دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم في المجتمع الإماراتي والعالم بأكمله.