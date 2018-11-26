ويل سميث يخطف البطل العالمي «هاميلتون» في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

خطف الممثل الأميركي الشهير ويل سميث بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خمس مرات لويس هاميلتون، وحاول منعه من المشاركة في السباق الختامي للموسم في أبوظبي، وقيادة السيارة بدلًا منه في مزحة من النجم الشهير للسائق البريطاني.

وأوضح موقع "إرم نيوز" أنه قبل السباق الذي أقيم في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ظهر سميث وهو يقيد السائق البريطاني في كرسي ويحاول إقناعه بقيادة سيارته مرسيدس في السباق الختامي على سبيل المزاح، لكن ذلك لم يمنع هاميلتون من التتويج بالسباق.

وحسم هاميلتون السباق الختامي للموسم في أبوظبي بطريقة رائعة أمس الأحد بتحقيقه الانتصار الـ11 له هذا الموسم.