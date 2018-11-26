«دبي البحري» يحتفي بأبطال موسم التجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومع ختام منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً ومع إقامة عرس كأس آل مكتوم الغالية رقم 22 الأسبوع الماضي على الاحتفاء بالقوارب الحاصلة على المراكز الأولى في الترتيب العام للموسم، وظفر بناموس البطولة القارب «عمان 44» بقيادة النوخذة حميد سالم حميد البحري، الذي توج بطلاً لموسم التجديف بتصدره الترتيب العام برصيد 3 نقاط بعدما تسيّد المراكز الأولى في ثلاث جولات متتالية، متفوقاً على جميع القوارب المشاركة والتي تجاوز عددها 50 قارباً في كل الجولات، والجدير بالذكر أن منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، والتي أسسها النادي عام 1997 تشهد كل موسم إقامة ثلاث جولات يتم بعد نهايتها احتساب مجموع النقاط في كل مرحلة، ليتم اختيار أفضل 25 قارباً للمشاركة في أغلى البطولات كأس آل مكتوم، والتي بدأت منذ عام 1998، حيث تعتبر الأقوى بين كل البطولات الأعلى جوائز.

«شرطة دبي1» وصيفاً

واحتل حامل لقب الموسم الماضي القارب «شرطة دبي 1» بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وجاء ثالثاً القارب «رأس الخيمة 50» بقيادة النوخذة محمد أحمد الشحي برصيد 18 نقطة، وجاء القارب «مزاحم 70» بقيادة النوخذة أحمد محمد أحمدوه في المركز الرابع برصيد 18 نقطة ثم القارب «شرطة دبي 3» بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي خامساً برصيد 18 نقطة أيضاً.

تتويج وتكريم خليجي

وقام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه محمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة على هامش حفل ختام منافسات كأس آل مكتوم في نسختها الثانية والعشرين والتي جرت أخيراً، كما شهدت مراسم الاحتفالات أيضاً تكريماً خاصاً من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى قوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث قدم علي ناصر بالحبالة ومحمد عبدالله حارب دروع النادي إلى الأشقاء الذين أضافوا الكثير إلى المنافسات التي تحولت إلى عرس خليجي كبير.

25

توج القارب «القرطاسي 25» لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان وبقيادة النوخذة عمران المهيري بطلاً لسباق النسخة الثانية والعشرين لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وقد أنهى هذا القارب جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 2018-2019 محتلاً المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.