إبراهيم البناي: الإنجاز ثمرة الدعم وأداء الفريق الواحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ولاعبو ولاعبات النادي، إنجازهم المتميز، بالحصول على بطولة الدوري العام، لفرق الشطرنج للرجال والسيدات لموسم 2018، الذي اختتمت منافساته أخيراً، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عرفاناً وتقديراً لرعايتهما لقطاع الشباب والرياضة في دبي بشكل خاص، وفي دولة الإمارات بوجه عام.

الاحتفاظ باللقب

وقد توج فريق نادي دبي للشطرنج والثقافة، بدرع الدوري العام للرجال والسيدات للموسم الحالي، بعد انتهاء الجولة الأخيرة مساء الجمعة الماضية، وجاء فوز رجال نادي دبي باللقب، بعد أن جمعوا 7 نقاط، وضعتهم في الصدارة، بينما حل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وعلى مستوى منافسات السيدات، جاءت لاعبات دبي للشطرنج بقيادة اللاعبة آمنة نعمان، في مقدمة الترتيب، بعد الفوز على فريق فتيات الشارقة بنتيجة 3-1في الجولة الأخيرة، ليصل رصيد فتيات دبي للشطرنج إلى 10 نقاط، وينفردن بصدارة الدوري العام.

فيما جاءت لاعبات نادي العين للثقافة والشطرنج في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بهذا تمكن فريقا الرجال والسيدات بنادي دبي للشطرنج والثقافة من الاحتفاظ ببطولة الدوري العام لفرق الشطرنج للعام الثاني على التوالي، حيث تمكن لاعبو ولاعبات النادي من تكرار إنجاز عام 2017، بتحقيق الفوز ببطولة الدوري العام لفئتي (الرجال والسيدات).

روح الفريق الواحد

وأشاد إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بإنجازات لاعبي ولاعبات النادي في بطولة الدوري العام مؤكداً أن النتائج المتميزة ثمار روح الفريق الواحد، وعمل طويل من قبل اللاعبين واللاعبات وجهازهم الفني والإداري، ويؤكد أن الاحتفاظ بالقمة وسط منافسات قوية في شطرنج الإمارات يحتاج لمزيد من العمل والجهد، وكلنا ثقة في أبنائنا وبناتنا لاعبي ولاعبات النادي.

ومن جانبه، أكد أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس النادي أن اللاعبين واللاعبات بذلوا جهداً كبيراً بمعاونة الجهازين الإداري والفني للوصول لهذه النتيجة المشرفة، وكانوا عند حسن ظن مجلس إدارة النادي الذي يحرص دائماً على توفير وتسخير الإمكانيات لتحقيق الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الآسيوي، وثمن أحمد خليفة فوز فرق النادي في الدوري العام بدون هزيمة من أي نادٍ.

منافسات قوية

بدوره، قال نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني، إن بطولة الدوري العام لهذا الموسم، شهدت تألق لاعبي ولاعبات نادي دبي للشطرنج والثقافة في منافسة قوية مع أندية الدولة في فئتي الرجال والسيدات، وأن الجهاز الفني والإداري بذلا جهداً مشكوراً لتحقيق الاحتفاظ بدرع الدوري العام لفرق الشطرنج بقيادة نجوم النادي الأساتذة الدوليين سعيد إسحاق وإبراهيم سلطان وآمنة نعمان وزملائهم الدوليين عثمان موسى وأحمد فريد وعلي عبد العزيز وسالم أحمد الكعبي وبشاير خليل أشكناني ومريم عيسى وشيماء نعمان آل علي وياسمين علي.