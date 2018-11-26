اتحاد الرماية يشكر حاكم الشارقة ويشيد بميادين مليحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهدت المرحلة الرابعة من بطولة كأس الإمارات لرماية القوس والسهم التي احتضنتها أخيراً، ميادين نادي مليحة بالشارقة نجاحاً غير مسبوق، كماً وكيفاً، حيث شهدت مشاركة 75 متسابقاً ومتسابقة من الأسوياء وأصحاب الهمم من الجنسين، ورفع اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وباسم محبي وعشاق الرماية، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه للرياضة والرياضيين وتكرمه بتشييد عدد من المنشآت الرياضية، ومنها ميادين نادي مليحة للرماية، والتي تشكل بنية تحتية رائعة ليس لهذا الجيل من الشباب فحسب بل لأجيال مقبلة، وحضر الختام من إدارة الاتحاد اللواء الدكتور سعيد الكعبي وحسن النعيمي وصلاح الفلاسي وسلمى الكعبي وهند الحوسني.

وأسفرت نتائج المرحلة الرابعة عن فوز جمال خليفة معضد البدواوي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية في رماية فئة القوس المركب لأصحاب الهمم لمسافة 50م، وفاز بمسابقة القوس الأولمبي لمسافة 70م، علي عتيق الكتبي من نادي المدام، وعلى صعيد السيدات نالت لاعبة بني ياس، فضة محمد لوتاه، الميدالية الذهبية، وفي المسابقة نفسها للشباب فاز محمد سعيد الكتبي من نادي المدام بالميدالية الذهبية، وفازت بفئة الشابات غاية البلوشي من نادي العين، وفاز بمسابقة القوس المركب للرجال لمسافة 50م، عمرو سمير غانم من نادي بني ياس ونالت زميلته مهرة الشامسي الميدالية الذهبية لفئة الفتيات.