«الرياضات الجليدية» ينال عضوية الاتحاد الدولي لرياضة «السكي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصل اتحاد الرياضات الجليدية على العضوية الرسمية في الاتحاد الدولي لرياضة السكي (التزلج على المنحدرات الثلجية)، التي تفتح الباب أمام اللاعبين الإماراتيين في هذه الرياضة الثلجية، وتتيح لهم المشاركة في البطولات والمنافسات القارية والعالمية، ويأتي هذا الإنجاز لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية إضافة لإنجازاته في تطوير الرياضات الشتوية في الإمارات. وذلك بعد أن حصل سابقاً على العضوية في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بعدد صوتين، والعضوية في الاتحاد الدولي للرياضات الاستعراضية (الفقر سكيت)، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد السبت الماضي، في سكي دبي، وأعلن خلاله هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد عن الحصول رسمياً على العضوية في الاتحاد الدولي لرياضة السكي، بحضور كل من أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وغازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي.

وجاءت هذه العضوية بعد أن شارك اتحاد الرياضات الجليدية في اجتماعات الاتحاد الدولي لرياضة السكي، والتي عقدت في زيورخ خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الماضي، وحصل في حينها على الموافقة المبدئية، على تلك العضوية، والتي جاءت تتويجاً للملف المتكامل الذي قدمه اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، بعد أن قامت لجان من الاتحاد الدولي لرياضة السكي بزيارة الإمارات والاطلاع على منحدر دبي الثلجي والتأكد من استيفائه للشروط، وتوجت بموجبه تلك الجهود في الحصول على العضوية الرسمية المؤقتة في الاتحاد الدولي لرياضة السكي.