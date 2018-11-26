سالم القاسمي يتوج الفائزات في مونديال المبارزة بالجزائر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لبى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، دعوة رئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة، رؤوف برناو ي لحضور بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات في سلاح الشيش، التي اختتمت أمس في الجزائر، وقام الشيخ سالم القاسمي بتتويج الفائزات في اليوم الأول مع رؤساء الوفود المشاركة والاتحادات الأوروبية والآسيوية والعربية، وحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للمبارزة ومحمد سعيد مرشد الكعبي القائم بأعمال السفارة في الجزائر، وشاركت الإمارات في منافسات الفردي بين أكثر من 18 دولة، بلاعبة واحدة وهي نورة محمد حسن البريكي، لاعبة نادي بني ياس ومنتخبنا الوطني وبرعاية من أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك وفقاً لبرنامج النخبة ضمن مشروع البطلة الأولمبية، وتأتي المشاركة بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في مجموعة من البطولات في مختلف أنحاء العالم، وانضمت البريكي أخيراً إلى البرنامج بعد أن أمضت أربعة أعوام في صقل مواهبها في المبارزة، حيث بدأت مسيرتها منذ كان عمرها 12 عاماً لتجمع مهارات وخبرات كبيرة، وتمثّل الإمارات في أنحاء الوطن العربي ودول الخليج، وذلك في بطولات لفئات تحت سن 15 و18 و20 عاماً، وفازت بميداليات عدة، وتستعدّ نورة لدخول المرحلة التالية من مسيرتها، بدعم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وقالت نورة: مشاركتي في هذا البرنامج فرصة رائعة لي، وسعادة غامرة لي ولأسرتي، وأنا على يقين من أن الدعم والإرشاد المقدم من الأكاديمية سيساعدني على تطوير مهاراتي.

وقد بذلت جهداً كبيراً وتدربت كثيراً خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومشاركتي في هذا البرنامج دليل على أني أسير على الطريق الصحيح.