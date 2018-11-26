«عاتي» لحمدان بن محمد بطل داس للشراعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

توج المحمل «عاتي»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بطلاً لسباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسيطرت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك بعد حصول «داحس» على المركز الثاني، و«الشقي» على المركز الثالث، وتوج الفائزين في السباق طارق المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بحضور ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي، وتبلغ جوائز سباق داس للمحامل الشراعية 3 ملايين درهم، إذ حصل البطل على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية لبقية المراكز في السباق.

الرميثي يهنئ

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة إلى الفائزين في السباق، مؤكداً أن جميع المشاركين قدموا سباقاً مميزاً ووسط منافسة شرسة طوال مسافة السباق البالغة 20 ميلاً بحرياً، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت في السباقات البحرية التراثية ما هي إلا نتاج طبيعي لدعم القيادة الرشيدة، والاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والتي كان من شأنها مضاعفة قيمة السباقات وأهميتها، كما وجه الرميثي الشكر إلى شركاء النادي والجهات الداعمة والرعاة على المجهود الكبير الذي يتم بذله من أجل نجاح أي حدث يقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أكد الرميثي، أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يواصل سعيه لمزيد من التطور للسباقات البحرية التراثية من أجل مزيد من الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

سباق «أدنوك»

من ناحية أخرى توج القارب «لزاز» لخليفة مهيري المزروعي بطلاً لسباق أدنوك للبوانيش الذي نظمه النادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن موسم 2018-2019، وشارك في المنافسات خمسون بانوشاً بمجموع 250 بحاراً، حيث حصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل ثانياً «زلزال» لمحمد عبد الله المرزوقي وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الرائد» لمكتوم عتيق المهيري، وفي المركز الرابع حل «شمردل» لأحمد عبيد السويدي، وخامساً جاء «السرب» لراشد خادم المهيري، واحتل المركز السادس «العديد» لفرق اتحاد العديد، بينما حل سابعاً «التبر» لمحمد راشد بن غدير، وأما المركز الثامن، فكان من نصيب «أطلس» لخليفة أحمد السويدي، وحل تاسعا «الرقم 1» لجمال العديدي، وعاشراً جاء «عاصفة الحزم» لحسن عبد الله المرزوقي.