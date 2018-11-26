الوصل يسيطر على كأس رئيس الدولة للسباحة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

واصل نادي الوصل سيطرته على كأس رئيس الدولة للسباحة في كل المراحل، بعدما توج بأكثر من 90 % من سباقات ونتائج البطولة التي أقيمت على جولتين، الأولى كانت في مجمع حمدان الرياضي لمراحل 13-15-17 عاماً، ونجحت سباحة الوصل خلالها في تحقيق 20 رقماً قياسياً جديداً في سباقات مختلفة، كما اقتنصت سباحة الفجيرة رقمين قياسيين في سباق التتابع 50 و100 متر متنوع تحت 11 عاماً، وبذلك أكد الوصل تفوقه في المرحلة الثانية، التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، في نادي الجزيرة بأبوظبي، ومرحلتي العموم وتحت 11 عاماً، وتوج الوصل بمرحلة 13 عاماً، وجاء نادي تراث الإمارات في المركز الثاني، والعين ثالثاً، وفي مرحلة 15 سنة، فاز الوصل أيضاً بالمركز الأول، وحل العين ثانياً والنصر ثالثاً، واقتنص الوصل مرحلة تحت 17 عاماً، والمركز الأول في الترتيب العام أيضاً، وجاء نادي العين في المركز الثاني والوحدة ثالثاً، ليؤكد الوصل سيطرته على المرحلة الأولى، والتي شهدت حضور جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، وخليفة الكعبي المدير المالي، وجمعة المحشوم مشرف رياضة السباحة في نادي الوصل.

تفوق

وتواصل تفوق السباحة الوصلاوية في سباقات أبوظبي، حيث نجح الفريق في الفوز بمرحلة 11 عاماً أيضاً، وكأس المرحلة، وحل نادي الفجيرة وصيفاً، ونادي العين في المركز الثالث، بجانب تحقيق الوصل عدد من الجوائز الفردية، حيث حقق السباح عمر حافظ، كأس أحسن سباح، وكأس أحسن رقم في مرحلة 11 سنة، وحقق السباح سالم غالب كأس أحسن سباح، وكأس أحسن رقم في مرحلة 13 سنة، وحقق السباح يوسف المطروشي كأس أحسن سباح في مرحلة 15 سنة، والسباح عمر الحمادي كأس أحسن سباح في مرحلة عمومي، بجانب تحقيق السباح مبارك سالم كأس أحسن رقم في نفس المرحلة، فيما حقق مدربو الوصل لمرحلتي العمومي والناشئين، كأس أحسن مدرب في كلا المرحلتين.

واختتم الوصل البطولة بالتتويج بكأس التفوق العام لمرحلة الكبار، وحل الوحدة في المركز الثاني والجزيرة ثالثاً، وذلك في حضور عبد الله الوهيبي أمين السر العام بالاتحاد، كما حضر جمعة الغيلاني وأحمد الحوسني عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد.

تفاؤل

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، سعادته بما وصل إليه السباحون من مستويات تدعو للتفاؤل الفترة القادمة، خاصة أن تحطيم هذا الرقم الكبير من الأرقام القياسية في كل بطولة، يؤكد حرص السباحين على التدريبات، والأجهزة الفنية على إعداد سباحيها بالشكل المميز، وتوجّه البلوشي بالشكر إلى سباحة الوصل، على المجهود الكبير الذي يقومون به في تجهيز سباحيها للبطولات، وهو ما ينعكس إيجابياً على المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.