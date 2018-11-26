الفضلي يحلق بذهبية مونديال الجوجيتسو في السويد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز عمر الفضلي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، ذهبية وزن 56 كجم ضمن منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، المقامة في مدينة ماليمو السويدية والتي اختتمت أول من أمس، ونظمها الاتحاد الدولي للعبة، بالتنسيق مع الاتحاد السويدي، وذلك بعد خوضه ثلاث مباريات حاسمة مع الكندي دينيس بينين، والبولندي ويجيكيتش جريز، والكازاخستاني نورزان سيدوالي، ليحلق بالذهبية.

إهداء الإنجاز

وقال لاعبنا الذهبي عمر الفضلي: «أهدي هذه الميدالية للوطن وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إلى حكومة وشعب الإمارات، ولعائلتي التي شجعتني ودعمتني منذ بداياتي في هذه الرياضة، ولا أنسى دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتسخير كل الإمكانات من أجل الصعود على منصات التتويج، وتشريف الدولة في كل المحافل الدولية والعالمية التي نشارك فيها، وسنواصل أنا وزملائي في المنتخب الوطني، العمل بجد والمشاركة في المزيد من البطولات العالمية وإحراز الانتصارات بحصد الذهب ورفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل».

تحقيق الانتصار

وقال البطل عمر الفضلي الذي حصد ذهبية الإمارات في بطولة العالم بالسويد عن وزن 56 كجم: «استطعنا تحقيق الانتصار ورفع اسم إماراتنا عالياً في سماء السويد، لقد أعلنا التحدي بقدرتنا على الوصول إلى منصات التتويج، وها نحن نكسب الرهان، بعد منافسة قوية، ونحقق الفوز، لقد كانت هذه البطولة من أهم التحديات في الموسم الحالي».

منافسات صعبة

وأضاف الفضلي: «المنافسات التي خضتها كانت صعبة، واللاعبون المشاركون على مستوى عالٍ من الخبرة واللياقة، لكنني استطعت انتزاع الفوز وحصد الذهبية بعد جهدٍ كبير، خاصة خلال المباراة النهائية مع الكازاخستاني نورزان سيدوالي».