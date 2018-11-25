الترتيب النهائي لبطولة العالم للفورمولا1

المصدر: وكالات

في ما يأتي الترتيب النهائي لبطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة 21 لهذا الموسم والتي أقيمت على حلبة مرسى ياس

ترتيب السائقين:



1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 408 نقطة

2. سيباستيان فيتل (المانيا) 320

3. كيمي رايكونن (فنلندا) 251

4. ماكس فيرشتابن (هولندا) 249

5. فالتيري بوتاس (فنلندا) 247

6. دانيال ريكياردو (استراليا) 170

7. نيكو هولكنبرغ (المانيا) 69

8. سيرجيو بيريز (المكسيك) 62

9. كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 56

10. كارلوس ساينز (اسبانيا) 53

11. فرناندو ألونسو (اسبانيا) 50

12. استيبان أوكون (فرنسا) 49

13. شارل لوكلير (موناكو) 39

14. رومان غروجان (فرنسا) 37

15. بيار غاسلي (فرنسا) 29

16. ستوفل فاندورن (بلجيكا) 12

17. ماركوس إريسكون (السويد)

18. لانس سترول (كندا)

19. براندون هارتلي (نيوزيلندا)

20. سيرغي سيروتكين (روسيا)

ترتيب الصانعين:



1. مرسيدس 655 نقطة

2. فيراري 571

3. ريد بول 419

4. رينو 122

5. هاس 93

6. ماكلارين 62

7. رايسينغ بوينت فورس انديا 52

8. ساوبر 48

9. تورو روسو 33

10. وليامس 7

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